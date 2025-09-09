Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руди Гобер побрился налысо и продемонстрировал физическую форму

В своих соцсетях Руди Гобер поделился фотографией из тренажерного зала, а также изображениями пейзажей. По ним пользователи в комментариях определили, что Гобер вернулся в Юту. В составе «Джаз» центровой провел первые 9 сезонов карьеры в НБА.

Источник: Спортс"

В своих соцсетях Руди Гобер поделился фотографией из тренажерного зала, а также изображениями пейзажей. По ним пользователи в комментариях определили, что Гобер вернулся в Юту. В составе «Джаз» центровой провел первые 9 сезонов карьеры в НБА.