Руди Гобер побрился налысо и продемонстрировал физическую форму

В своих соцсетях Руди Гобер поделился фотографией из тренажерного зала, а также изображениями пейзажей. По ним пользователи в комментариях определили, что Гобер вернулся в Юту. В составе «Джаз» центровой провел первые 9 сезонов карьеры в НБА.