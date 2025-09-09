Ричмонд
Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, написавшим статью для китайской государственной газеты «Жэньминь жибао»

Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, авторская статья которого была опубликована в управляемой государством китайской газете «Жэньминь жибао».

Газета известна тем, что она отражает взгляды Пекина по различным вопросам. Статья Джеймса последовала за его визитами в китайские мегаполисы Шанхай и Чэнду в рамках тура «Вечный король», посвященного 20-й годовщине его первого турне по Азии для Nike.

«Энтузиазм и доброта китайских друзей глубоко трогают меня, и все, что я могу сделать, — это выкладываться на полную в каждой игре, чтобы выразить свою благодарность, — написал Джеймс — Я надеюсь, что смогу внести вклад в развитие китайского баскетбола».

По мнению Эдуардо Баптисты из Reuters, этот шаг свидетельствует о том, что многолетний спор НБА с Пекином, возможно, подходит к концу.

НБА была невероятно популярна в стране до 2019 года, когда тогдашний генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори разместил твит в поддержку антиправительственных протестующих в Гонконге.

Государственный вещатель Китая CCTV прекратил трансляцию игр НБА на 28 месяцев, местные спонсоры разорвали контракты, а товары «Рокетс» исчезли с полок магазинов. Комиссионер НБА Адам Сильвер в 2022 году сообщил, что финансовые потери составили «сотни миллионов» долларов.

За последние три года CCTV постепенно вернулся к трансляциям игр НБА в прежнем режиме, а китайские компании заключили сделки с лигой.