Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, написавшим статью для китайской государственной газеты «Жэньминь жибао»

«Энтузиазм и доброта китайских друзей глубоко трогают меня, и все, что я могу сделать, — это выкладываться на полную в каждой игре, чтобы выразить свою благодарность, — написал Джеймс — Я надеюсь, что смогу внести вклад в развитие китайского баскетбола».