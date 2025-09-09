Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»

"Мой выбор — Джимми Батлер. Он взял меня под свою опеку. Как-то летом он привез меня в Лос-Анджелес тренироваться со своим тогдашним тренером Крисом Джонсоном. Он принял меня у себя, показал мне, как работает, показал свой путь, помог обрести уверенность в себе и подтолкнул меня к самосовершенствованию. Джимми — прекрасный пример для подражания.
Он потрясающий. Я благодарен ему за то, что он взял меня под свое крыло и указал мне путь. Так что да, могу сказать, что он один из моих любимых товарищей по команде.
Величайший баскетболист всех времен? Майкл Джордан, мое мнение останется неизменным навсегда. Мне все равно, что думают другие", — рассказал Снелл.
