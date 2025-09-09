Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»

"Мой выбор — Джимми Батлер. Он взял меня под свою опеку. Как-то летом он привез меня в Лос-Анджелес тренироваться со своим тогдашним тренером Крисом Джонсоном. Он принял меня у себя, показал мне, как работает, показал свой путь, помог обрести уверенность в себе и подтолкнул меня к самосовершенствованию. Джимми — прекрасный пример для подражания.