Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шакил О’Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место

В своих соцсетях Шакил О’Нил выложил список 10 величайших игроков «Лос-Анджелеса» за всю историю, составленный ClutchPoints. Сам О’Нил занял в нем пятую строчку.

Источник: Спортс"

Топ-10 выглядит следующим образом:

Кобе Брайант.

Мэджик Джонсон.

Карим Абдул-Джаббар.

Джерри Уэст.

Шакил О’Нил.

Джеймс Уорти.

Уилт Чемберлен.

Элджин Бэйлор.

Джордж Майкан.

Леброн Джеймс.