Шакил О’Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место

Топ-10 выглядит следующим образом:
Кобе Брайант.
Мэджик Джонсон.
Карим Абдул-Джаббар.
Джерри Уэст.
Шакил О’Нил.
Джеймс Уорти.
Уилт Чемберлен.
Элджин Бэйлор.
Джордж Майкан.
Леброн Джеймс.
В своих соцсетях Шакил О’Нил выложил список 10 величайших игроков «Лос-Анджелеса» за всю историю, составленный ClutchPoints. Сам О’Нил занял в нем пятую строчку.
Топ-10 выглядит следующим образом:
Кобе Брайант.
Мэджик Джонсон.
Карим Абдул-Джаббар.
Джерри Уэст.
Шакил О’Нил.
Джеймс Уорти.
Уилт Чемберлен.
Элджин Бэйлор.
Джордж Майкан.
Леброн Джеймс.