Роман Соркин привлек внимание «Портленда», «Хит» и «Никс»

По информации инсайдера Иана Бегли, сразу три клуба НБА проявляют серьезный интерес к 29-летнему центровому, несмотря на то, что игрок связан контрактом с одним из сильнейших клубов Евролиги — «Маккаби Тель-Авив».

Источник: Спортс"

В число команд, отслеживающих ситуацию с Соркиным, входят: «Майами», «Нью-Йорк» и «Портленд».

В прошлом сезоне Евролиги игрок провел 33 матча и набирал в среднем 12,9 очка, 4,1 подбора и 1,1 передачи.