Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы

Анонимные источники, знакомые с ситуацией сообщают, что его дядя и представитель, Деннис Робертсон, выдвинул длинный и необычный список требований, который почти полностью совпадает с тем, что Леонард позже получил через Aspiration:
— Обмен Пола Джорджа из «Оклахома-Сити».
— Доли в хоккейном клубе «Торонто» и других компаниях, связанных с MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment).
— Не менее 10 млн долларов в год через спонсорские сделки без участия Леонарда.
Когда лагерю Ленарда рассказали о всех спонсорах в Торонто, которые с удовольствием сделали бы его лицом бренда, провели съемки и публичные мероприятия, его представители ответили: «Мы не хотим что-то делать ради денег».
Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА.