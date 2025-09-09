Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лагерь Кавая Ленарда в 2019 требовал от «Рэпторс» Пола Джорджа, долю в «Мэйпл Лифс» и спонсорские доходы

После чемпионского сезона с «Рэпторс» Кавай Леонард стал свободным агентом и выбирал между Лос-Анджелесом и Торонто.

Источник: Спортс"

Анонимные источники, знакомые с ситуацией сообщают, что его дядя и представитель, Деннис Робертсон, выдвинул длинный и необычный список требований, который почти полностью совпадает с тем, что Леонард позже получил через Aspiration:

— Обмен Пола Джорджа из «Оклахома-Сити».

— Доли в хоккейном клубе «Торонто» и других компаниях, связанных с MLSE (Maple Leaf Sports & Entertainment).

— Не менее 10 млн долларов в год через спонсорские сделки без участия Леонарда.

Когда лагерю Ленарда рассказали о всех спонсорах в Торонто, которые с удовольствием сделали бы его лицом бренда, провели съемки и публичные мероприятия, его представители ответили: «Мы не хотим что-то делать ради денег».

Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА.