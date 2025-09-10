Определились все участники плей-офф женской НБА, последнее место досталось «Сиэтлу»

Участники плей-офф в расстановке на данный момент:
«Миннесота» (33−10).
«Лас-Вегас» (29−14).
«Атланта» (29−14).
«Финикс» (27−16).
«Нью-Йорк» (26−17).
«Индиана» (24−20).
«Голден Стэйт» (23−20).
«Сиэтл» (23−21).
Победа «Сторм» над «Голден Стэйт» (74:73) обеспечила им 8-е место и выбила из турнира «Лос-Анджелес».
