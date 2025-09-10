Виктор Вембаньяма поможет в отборе в «фанатский сектор» «Сперс»

«Сан-Антонио» просмотрит кандидатов на участие в «фанатском секторе». Членство в клубной инициативе будет стоить 999 долларов и предполагать присутствие как минимум на 75% домашних матчей сезона и активное участие в болении. Бонусами участия будут скидки и специальные встречи с гостями «Сперс».