Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктор Вембаньяма поможет в отборе в «фанатский сектор» «Сперс»

«Сан-Антонио» просмотрит кандидатов на участие в «фанатском секторе». Членство в клубной инициативе будет стоить 999 долларов и предполагать присутствие как минимум на 75% домашних матчей сезона и активное участие в болении.

Источник: Спортс"

«Сан-Антонио» просмотрит кандидатов на участие в «фанатском секторе». Членство в клубной инициативе будет стоить 999 долларов и предполагать присутствие как минимум на 75% домашних матчей сезона и активное участие в болении. Бонусами участия будут скидки и специальные встречи с гостями «Сперс».

Виктор Вембаньяма разработал идею на базе европейских футбольных и баскетбольных фанатских групп.

"Это была просто идея, теперь это проект.

Если команда «ультрас» реализует свой потенциал, это несоменно поможет нам выиграть пару лишних матчей. 41 домашняя встреча в «регулярке», 41 повод поддержать нас в заключительных четвертях и поделиться энергией и вторым дыханием", — рассказал французский форвард.