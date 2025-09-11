Ричмонд
Лука Дончич о судействе в ¼ финала: «Лучше ничего об этом не говорить… Четвертый фол я получил уже в начале третьей четверти»

Словенская команда потерпела поражение от Германии со счетом 91:99. В активе звезды «Лейкерс» 39 очков, 10 подборов и 7 передач.

Источник: Спортс"

«Здесь может быть только… Я ничего не скажу. Сначала мне выписывают техническое замечание на второй минуте игры за крик “Ало”, но ладно. В четвертьфинале такого быть не должно, кем бы ты ни был. Если ты даже не получаешь сперва предупреждения, то я даже не знаю. Но ведь это четвертьфинал, борьба за полуфинал, так что я правда не понимаю, как они к этому пришли.

Я бы предпочел не говорить об этом, потому что… ну, лучше ничего об этом не говорить… Потому что четвертый фол я получил уже в начале третьей четверти, а такого со мной никогда раньше не случалось", — пояснил лидер сборной Словении.