Лука Дончич о судействе в ¼ финала: «Лучше ничего об этом не говорить… Четвертый фол я получил уже в начале третьей четверти»

«Здесь может быть только… Я ничего не скажу. Сначала мне выписывают техническое замечание на второй минуте игры за крик “Ало”, но ладно. В четвертьфинале такого быть не должно, кем бы ты ни был. Если ты даже не получаешь сперва предупреждения, то я даже не знаю. Но ведь это четвертьфинал, борьба за полуфинал, так что я правда не понимаю, как они к этому пришли.