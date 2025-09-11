Клемен Препелич раскритиковал судей ЧЕ: «Некоторые действующие лица должны подтянуться до уровня игроков. А пока что много разочарования»

Очень обидно. Но у нас не так много рычагов воздействия, мы можем лишь говорить об этом, продолжать говорить. Ведь это случилось не только с нами, многие жалуются, я вижу это… Еще раз, очень печально, все это причиняет боль. При всем при этом я невероятно горд за нашу команду, в составе которой, кажется, семеро человек впервые попали в плей-офф Евробаскета. В нас не верили, многие сомневались, но только не мы. И мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами", — сказал защитник сборной Словении.