Клемен Препелич раскритиковал судей ЧЕ: «Некоторые действующие лица должны подтянуться до уровня игроков. А пока что много разочарования»

Словения в среду уступила Германии в ¼ финала со счетом 91:99. Арбитров после матча критиковал также лидер словенцев Лука Дончич.

Источник: Спортс"

"Очень горько и обидно. Потому что мы собрались 23 июля. Множество бессонных ночей. Люди оторваны от семей. Мы жертвуем отпусками, все бросаем каждое лето, а эта история повторяется и повторяется. И до тех пор, пока некоторые действующие лица не подтянутся на уровень, который демонстрируют баскетболисты на всех этих турнирах вроде Евробаскета, чемпионата мира, Олимпийских игр, особенно звезды вроде Дончича, Вагнера, Шредера, Йокича и других, будет много разочарования. Люди будут недовольны, у людей будут возникать вопросы, и это будет повторяться снова и снова.

Очень обидно. Но у нас не так много рычагов воздействия, мы можем лишь говорить об этом, продолжать говорить. Ведь это случилось не только с нами, многие жалуются, я вижу это… Еще раз, очень печально, все это причиняет боль. При всем при этом я невероятно горд за нашу команду, в составе которой, кажется, семеро человек впервые попали в плей-офф Евробаскета. В нас не верили, многие сомневались, но только не мы. И мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами", — сказал защитник сборной Словении.