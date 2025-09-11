Ричмонд
Адам Сильвер о скандале с «Клипперс»: «Не буду действовать на основании видимости нарушения»

Комиссионер лиги выступил после совета управляющих лиги, прокомментировал расследование фиктивного рекламного контракта форварда «Клипперс».

"Бремя доказательства лежит на НБА, если мы хотим наказать команду, владельца или игрока. Каждый подобный процесс должен проходить в справедливых рамках.

Не буду действовать на основании видимости нарушения. Наша цель — провести полное расследование и точно понять, было ли оно.

В спорте с широкой степенью публичности аудитория часто приходит к выводам, которые позже оказываются полностью ложными. Мистер Балмер и Кавай Ленард заслуживают право на справедливое обращение.

Слова других владельцев клубов говорят о сдержанности в плане мнений о происходящем. Они понимают, что для этих вопросов и нужен офис лиги и комиссионер, который не зависит от клубов. Я представляю интересы владельцев, но обязан сохранить репутацию лиги незапятнанной.

Для этого мы наняли Wachtell, чтобы провести полное расследование. Давайте не будем торопиться с осуждениями, пока я не озвучу полную картину", — заключил Сильвер.