Адам Сильвер подтвердил новый формат Матча всех звезд с участием команды иностранцев

Адам Сильвер подтвердил очередные изменения в регламенте в попытке вернуть популярность мероприятия.

Источник: Спортс"

В основном событии звездного уикенда НБА встретятся 3 команды, 16 американских и 8 иностранных игроков. Сильвер назвал мотивацию баскетболистов основной целью.

«Пытаюсь донести, особенно до молодежи, что Матч всех звезд — это важно. С ним связаны значимые традиции, воспоминания публики. Это часть структуры лиги, способ поднять уровень интереса аудитории за счет взаимодействия с игроками», — прокомментировал идею комиссионер.

2 американские и 1 иностранная команды сыграют каждая с каждой в ходе мини-турнира.