Адам Сильвер назвал НБА «спортом хайлайтов», когда объяснял новую политику трансляций лиги

Комиссионер НБА попытался объяснить новую политику трансляций лиги, когда матчи показываются на большом количестве платформ — ABC, ESPN, NBC, Peacock и Prime Video. Далеко не каждый может позволить себе иметь подписки на все, а значит, и следить за всеми интересными встречами.

Источник: Спортс"

Сильвер заявил, что компенсировать это поможет контент из соцсетей, назвав НБА «спортом хайлайтов».

«Огромное количество нашего контента люди могут потреблять практически бесплатно. Мы говорим о спорте, который во многом завязан на хайлайтах. Есть множество платформ. Любой сервис. Доступно огромное количество контента. YouTube — еще один пример платформы, которая зарабатывает на рекламе и всем доступна», — рассказал Сильвер.

Слова главы НБА вызвали вопросы у поклонников, которые возразили, что баскетбол гораздо больше, чем только лишь яркие моменты.