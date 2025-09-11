Адам Сильвер назвал НБА «спортом хайлайтов», когда объяснял новую политику трансляций лиги

Комиссионер НБА попытался объяснить новую политику трансляций лиги, когда матчи показываются на большом количестве платформ — ABC, ESPN, NBC, Peacock и Prime Video. Далеко не каждый может позволить себе иметь подписки на все, а значит, и следить за всеми интересными встречами.