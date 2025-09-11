Ричмонд
Трэйси Макгрэйди: «На звездном уикенде будет турнир один на один»

«У меня был разговор с NBC, заранее извините, если не должен этого упоминать. На звездном уикенде, вроде бы, должен пройти турнир один на один», — рассказал Макгрэйди.

Источник: Спортс"

НБА серьзно работает над Матчем всех звезд этого сезона, планируя ряд нововведений, включающих матчи между командами США и иностранцев.

Макгрэйди будет работать над освещением НБА на телеканале, который вернул себе права на трансляции лиги.