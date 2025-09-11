Ричмонд
Маодо Ло: «Лука Дончич просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки»

Немцы прошли в полуфинал, несмотря на усилия Луки Дончича, набравшего 39 очков.

Источник: Спортс"

"Можно усложнить ему жизнь. Ограничить его возможности. Исаак Бонга, наш лучший и самый универсальный защитник, сделал все, что мог.

Но Лука просто настолько хорош. Он всегда наберет свои очки. Покажет свой класс.

Финляндия чем-то похожа. Они вышибли Сербию и теперь победили Грузию. У них отличная команда с хорошим тренером, много качественных игроков, а Лаури Маркканен — замечательный лидер.

Они захотят отомстить за поражение на домашней арене, будет очень непросто.

Нужно быть готовыми и сыграть лучше, чем мы действовали до сих пор. Нам кажется, что мы не показываем свой лучший баскетбол", — заключил Ло.