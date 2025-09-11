Ричмонд
Дуайт Ховард: «Кобе было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться»

"Кобе — мудак. Не то чтобы я считаю его таким. Я просто говорю о его характере — он мудак.

Источник: Спортс"

Ему было #####, что думают окружающие. А Леброну нет, он хочет всем понравиться.

Он хочет шутить, смеяться и хорошо проводить время. Я думаю, они находятся на противоположных концах спектра ", — отметил Ховард.