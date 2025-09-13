Ричмонд
Алперен Шенгюн: «Яннис так себе пасует»

"Мы просто поставили против Янниса Эрджана Османи и помогали ему как только могли. И Эрджан сегодня проделал отличную работу. Конечно, Яннис — один из лучших игроков в мире. И мы просто старались помогать Эрджану.

"Мы просто поставили против Янниса Эрджана Османи и помогали ему как только могли. И Эрджан сегодня проделал отличную работу. Конечно, Яннис — один из лучших игроков в мире. И мы просто старались помогать Эрджану. Думаю, мы хорошо справились.

Яннис так себе пасует. Он потрясающий игрок, понимаете, но передачи он отдает не так хорошо. Поэтому мы просто старались помогать и перекрывать «краску», чтобы закрыть пространство под кольцом.

Они выступили не плохо. Просто мы сделали свое дело. Они отличная команда, и они играли очень хорошо. Мы просто вышли и сражались. Играли более агрессивно. Сегодня мы играли сегодня лучше них. Мы забивали броски. Сегодня мы были просто лучше", — заключил Шенгюн.

В проигранном полуфинальном матче Евробаскета против сборной Турции (68:94) Яннис Адетокумбо набрал 12 очков (6 из 13 с игры), 12 подборов и 5 передач, закончив встречу с худшим показателем «+/-» в команде («-30»).