Пол Пирс о прошедшем сезоне «Селтикс»: «Они слились сами, никакой связи с “Никс” и их талантами»

Не думаю, что травма Тейтума радикально изменила планы клуба на лето. Ситуация осталась бы прежней. Огромный налог на роскошь, второй налоговый порог и все такое. Им все равно пришлось бы принимать те же решения. Но травма сделала их более простыми. Позволила увереннее расстаться с Дрю Холидэем и Кристапсом Порзингисом.