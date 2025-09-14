Томас Брайант мог подписаться с «Нью-Йорком»

Брайанту 28 лет, в прошлом сезоне он выступал за «Майами» и «Индиану», набирая в среднем 6,5 очка и 3,8 подбора в 66 играх. Он также сыграл в 20 матчах плей-офф во время похода «Пэйсерс» в финал НБА.