Деннис Шредер: «Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала»

Ранее Эргин Атаман заявил, что «если я выхожу в финал, я побеждаю».

Источник: Спортс"

Капитан немцев Деннис Шредер занял более сдержанную позицию.

"Что ж, мы пытаемся сосредоточиться на себе. Я знаю стратегию, которую Атаман пытается применить. И она, безусловно, срабатывала.

Так что, в конце концов, хорошая работа. Мы просто стараемся сосредоточиться на себе, бороться, оставаться сплоченной командой и попытаемся привезти трофей домой", — сказал капитан.

Шредер является одним из лидеров Германии на этом Евробаскете, в среднем набирая 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.

Финальный матч Турция — Германия состоится 14 сентября, начало — 21.00 по московскому времени.