Пол Джордж: «У Дончича есть шанс стать самым великим иностранным игроком»

«Мы говорим о том, чтобы стать самым великим игроком-иностранцем. А это значит превзойти величайших, понимаете, о чем я? Превзойти Дирка [Новицки], превзойти Тони Паркера, превзойти Хакима [Оладжувона]. У него есть шанс стать самым великим иностранным игроком. Превзойти Янниса [Адетокумбо], в каком-то смысле. У него есть все шансы стать одним из лучших в истории. Его игра куда более зрелая, чем он сам. Он крут, чувак. Он настоящая головная боль для соперников. Я большой фанат Луки. И еще он треплется на площадке, по-крупному», — сказал Джордж.

За семь лет карьеры Лука Дончич пять раз участвовал в Матчах всех звезд и пять раз попадал в первую символическую сборную НБА.

В голосовании за MVP лучшим результатом 26-летней суперзвезды было третье место в сезоне-2023/24.