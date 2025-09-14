Руководство Aspiration было против сделки с Каваем Ленардом, гендиректор провел ее без одобрения остальных

Команда в то время выражала обеспокоенность высокой стоимостью соглашения и его несоответствием бренду и бизнес-стратегии Aspiration. Хотя впоследствии были предприняты маркетинговые усилия, в конечном итоге они были прекращены, и это не следует расценивать как поддержку самой сделки.