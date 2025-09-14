Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронни Джеймс о первом матче с отцом: «Волнение просто зашкаливало»

"Это было безумие. С ума сойти. Это был безумный опыт, в котором мне довелось поучаствовать, но вот это волнение… оно просто зашкаливало.

Я не трясся, был готов выйти и играть, но все по-другому, когда твой отец в команде. На тебя возлагают ожидания. У франшизы «Лейкерс» есть ожидания. Да, конечно, я живу баскетболом, так что было просто весело оказаться там и выйти на паркет НБА впервые в жизни. Можно было с ума сойти", — рассказал Джеймс-младший.

Леброн и Бронни Джеймсы стали первой парой отец-сын в истории НБА, вместе появившейся на паркете.

В своем дебютном сезоне Джеймс-младший принял участие в 27 матчах «Лейкерс», набирая в среднем 2,3 очка, 0,7 подбора и 0,8 передачи.