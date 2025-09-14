Ричмонд
Деннис Шредер признан MVP Евробаскета-2025

В финальном матче сборная Германии обыграла Турцию со счетом 88:83. Шредер набрал 16 очков, сделал 12 передач и 3 подбора.

Источник: Спортс"

В среднем за турнир 31-летний баскетболист продемонстрировал следующие показатели: 20,9 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи за игру.

Его 12 передач в финале стали рекордными для финальных игр Евробаскета с 1995 года.