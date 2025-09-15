Эргин Атаман — лучший тренер Евробаскета-2025

Турецкая команда прошла групповой этап без поражений, одержав победу, в том числе над одними из главных фаворитов турнира — сборной Сербии.
В плей-офф команда справилась со Швецией, затем разгромила Польшу в ¼ финала и обыграла Грецию в матче ½ финала, впервые за 24 года выйдя в финал.
Особую похвалу Атаман получил за защитную стратегию против Янниса Адетокумбо — она позволила ограничить суперзвезду сборной Греции всего 12 очками и прервать его серию из 11 матчей Евробаскета с 25+ очками.
Германия победила Турцию и стала чемпионом Евробаскета-2025. Исаак Бонга — MVP финала.