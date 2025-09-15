Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маодо Ло: «В 2022 году мы должны были играть в финале Евробаскета»

"Сейчас великое время для немецкого баскетбола. Мы выиграли бронзу в 2022 году. Я даже думаю, что на том турнире нам было уготовано больше. Я думаю, мы должны были играть в финале в 2022 году, когда проиграли Испании в полуфинале, но тогда это была наша первая медаль.

Источник: Спортс"

"Сейчас великое время для немецкого баскетбола. Мы выиграли бронзу в 2022 году. Я даже думаю, что на том турнире нам было уготовано больше. Я думаю, мы должны были играть в финале в 2022 году, когда проиграли Испании в полуфинале, но тогда это была наша первая медаль. Она придала нам импульс, а затем мы выиграли Чемпионат мира. Теперь — Евробаскет.

Просто очень здорово быть частью этой команды, быть частью этого великого поколения и великого времени в немецком баскетболе. Это воспоминания, которые войдут в историю немецкого баскетбола, поэтому чувствовать себя частью этой группы и этого поколения — прекрасно", — сказал Ло.

На Евробаскете-2022 немецкая сборная уступила в ½ финала испанцам (91:96). Спустя три года Германия завоевала «золото», победив Турцию (88:83).