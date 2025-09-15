Ричмонд
Эргин Атаман после поражения в финале Евробаскета: «Я говорил слишком много на этом турнире. Сейчас мы разочарованы и не хочется никаких слов»

Главный тренер сборной Турции заявил, что у него нет желания много разговаривать на фоне проигранной встречи с Германией (83:88).

Источник: Спортс"

«По ходу трех этих недель в Риге, по ходу этого Евробаскета я говорил слишком много на пресс-конференциях. Сейчас же не хочется никаких слов, нечего сказать, потому что мы очень сильно разочарованы поражением в матче, который должны были контролировать. Все было в наших руках. Турнир подошел к концу, я поздравляю сборную Германии», — сказал Атаман.