Стивен Джексон: «Дрэймонд — суперограниченный в своей роли, он не главный парень»

"Давайте будем честны, половина действующих игроков, у которых есть подкаст, не могут этого делать. Я еще не видел никого, кто преуспел бы в обоих делах. Они могут быть успешны в медиапространстве, но я говорю об успехе одновременно на площадке и в подкасте. Никто не добился успеха и там, и там.

Дрэймонд Грин? Дрэймонд — суперограниченный в своей роли. Он не главный парень, не звезда. Он просто носится по площадке и делает грязную работу!", — сказал Джексон.

Дрэймонд Грин начал вести свой подкаст The Draymond Green Show в 2021 году, а в 2022-м стал чемпионом НБА вместе с «Голден Стэйт».