Яннис Адетокумбо о «бронзе» Евробаскета: «Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни»

«Мы сделали это. Это, наверное, одно из самых больших достижений в моей карьере атлета. Я знаю, что выигрывал чемпионат НБА, но нет ничего похожего на то, когда представляешь свою национальную команду и 12 миллионов людей, которые дышат и живут этой сборной. Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни», — сказал 30-летний форвард.