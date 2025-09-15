Ричмонд
Яннис Адетокумбо о «бронзе» Евробаскета: «Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни»

«Мы сделали это. Это, наверное, одно из самых больших достижений в моей карьере атлета. Я знаю, что выигрывал чемпионат НБА, но нет ничего похожего на то, когда представляешь свою национальную команду и 12 миллионов людей, которые дышат и живут этой сборной. Это, пожалуй, величайшее достижение в моей жизни», — сказал 30-летний форвард.

Яннис Адетокумбо набрал 30 очков и 17 подборов в победном матче за 3-е место чемпионата Европы против Финляндии (92:89), включая ключевой подбор и 2 штрафных в самой концовке.

Это первая медаль Евробаскета для Греции с момента завоевания «бронзы» в 2009 году.