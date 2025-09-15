Ричмонд
Шакил О’Нил об одной из самых глупых ошибок: «Купил “Феррари”, потратил кучу денег на расширение под себя, почти не езжу на ней»

«Перейдем к самым глупым ошибкам. Я купил “Феррари” за 200 000 долларов. Потратил 200 000 долларов на расширение машины под себя и еще 100 000 долларов на стереосистему. В итоге я потратил около 700 000 долларов на машину, на которой редко езжу.

Источник: Спортс"

Я купил «Феррари». Потом купил аварийную. Мы разрезали нормальную пополам, использовали части аварийной, чтобы ее расширить. Все равно толком не влезал", — признался 216-сантиметровый экс-игрок НБА.