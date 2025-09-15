Ричмонд
Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение

В финале чемпионата Европы Германия оказалась сильнее Турции (88:83), а Франц Вагнер отметился 18 очками и 8 подборами.

Источник: Спортс"

Форвард попал в первую символическую сборную турнира и вышел на награждение в майке своего брата Моритца Вагнера, который не смог присоединиться к команде из-за разрыва передней крестообразной связки.

"Ну, поэтому я и надел майку. Очевидно, он получил тяжелую травму и пытается вернуться как можно быстрее. Он не смог присутствовать здесь, но я думаю, каждый в команде знает, что он часть нашей группы. Это часть того, что мы строим.

Я уже успел поговорить с ним — он невероятно счастлив", — рассказал 24-летний баскетболист.