Франц Вагнер надел майку своего брата Моритца на награждение

Форвард попал в первую символическую сборную турнира и вышел на награждение в майке своего брата Моритца Вагнера, который не смог присоединиться к команде из-за разрыва передней крестообразной связки.
"Ну, поэтому я и надел майку. Очевидно, он получил тяжелую травму и пытается вернуться как можно быстрее. Он не смог присутствовать здесь, но я думаю, каждый в команде знает, что он часть нашей группы. Это часть того, что мы строим.
Я уже успел поговорить с ним — он невероятно счастлив", — рассказал 24-летний баскетболист.