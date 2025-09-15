Ричмонд
Марк Кьюбан: «Игроки стали бояться публиковать что-то в соцсетях из-за токсичной атмосферы. Получается себе во вред»

"Изначально социальные сети были потрясающим инструментом для НБА. Когда речь шла только о том, чтобы болельщики получше узнавали игроков, а те — болельщиков. Все было дружелюбно и весело. Ненависти почти не было. Сейчас же все с точностью до наоборот.

Люди пишут, скажем, что-то в духе «Из-за тебя у меня не сработала ставка». В итоге игроки уже боятся публиковать что-либо, кроме хайлайтов.

Мы достигли такой точки, когда написать что-то — это уже скорее себе во вред, нежели на пользу. Можно что-то публиковать, конечно, но точно не хочется заходить в комментарии, потому что это может негативно сказаться на психике«, — сказал бывший владелец “Мэверикс”.

Экс-игрок НБА Ричард Джефферсон, который интервьюировал Кьюбана, согласился: «Я пишу твиты примерно раз в месяц. Это так токсично».