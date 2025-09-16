Ричмонд
Бен Симмонс выложил фото с отдыха и отверг слухи о завершении карьеры

В своих соцсетях Бен Симмонс поделился несколькими фотографиями с рыбалки и игры в американский футбол, которыми разыгрывающий развлекался в отпуске.

Источник: Спортс"

В комментариях один из пользователей напрямую спросил Симмонса: «Бро завершил карьеру?» 29-летний баскетболист коротко ответил: «Нет».

Ранее инсайдер Марк Стейн сообщил, что «Нью-Йорк» предлагал Симмонсу 1-летний контракт, но игрок ответил отказом.