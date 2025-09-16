Трэй Янг о вражде с нью-йоркскими болельщиками: «На камеру они говорят одно, но в жизни вполне дружелюбны. Не боюсь ходить по городу»

Это прикольно. В смысле, я никогда не думал, что вырасту и стану этаким «злодеем» в глазах жителей Нью-Йорка. Но так уж вышло. Ну, и ты просто принимаешь это. Но важно понимать, что когда я прогуливаюсь по городу, то чувствую доброжелательное к себе отношение. Не боюсь ходить по городу.