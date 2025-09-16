Ричмонд
Трэй Янг о недостаточном признании: «Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя»

«Я не слишком громко высказываюсь, чтобы как-то продвигать себя. Предпочитаю позволить моей игре говорить самой за себя и позволить всем остальным говорить за меня. Так что, неважно, получил я признание или нет, я предпочитаю просто жить таким образом, и, надеюсь, ситуация изменится, все перевернется», — сказал Янг.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Трэй Янг лидировал в НБА по результативным передачам в среднем (11,6), добавляя к этому 24,2 очка и 3,1 подбора.

Однако на последние два Матча всех звезд Янг попадал только в качестве замены травмированных игроков.