Байрон Скотт считает, что СМИ и болельщики должны воздерживаться от споров о величайшем игроке: «Вы не провели ни одного матча в НБА»

По мнению бывшего игрока и тренера НБА, любители слишком много на себя берут, когда пускаются в споры о величайшем баскетболисте в истории.

Источник: Спортс"

"Все эти люди с микрофонами в руке, говорящие о том, что такой-то игрок недостаточно хорош, а другой просто ни о чем, никогда не играли в НБА. Лично я считаю, что у человека нет права поливать кого-то, если он не провел ни одного матча.

Условный среднестатистический фанат сидит дома, он никогда не выходил в матче НБА, но ему можно сидеть на диване и говорить: «Вот этот парень лучше всех, потому что он делает вот это и вот это». Да я никогда не стану это слушать. Ты рассказываешь мне, кто лучше проявляет себя в деле, которым я всю жизнь занимался.

Сам по себе спор, несогласие — это нормально, но надо иметь хотя бы какой-то опыт", — считает Скотт.