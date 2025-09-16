Новая британская лига GBBL заявила, что проект НБА в Европе запуститься в 2027 году

"Компания GBB League Ltd. запустит первый сезон своей новой британской баскетбольной лиги в сентябре 2027 года, одновременно с ожидаемым стартом проекта НБА в Европе.
За это время мы хотим успеть выстроить сотрудничество с федерацией, ассоциациями и создать академию для будущих игроков сборной Великобритании.
Две команды европейского проект НБА, базирующиеся в Лондоне и Манчестере, будут участвовать в нашей лиге", — утверждается в заявлении, направленном Yorkshire Post.
Президент ФИБА-Европа Хорхе Гарбахоса намекнул на запуск европейского проекта НБА в 2027 году.