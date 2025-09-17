Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адам Сильвер о запуске европейского проекта НБА: «2027 — это оптимистичный вариант. Не позже 2028»

"Баскетбол — самый быстрорастущий вид спорта в мире. Второй спорт в Европе. Перед нами отличная возможность.

Источник: Спортс"

Мне нравится европейский футбол, но мы не хотим похожей лиги с явными фаворитами, когда всего несколько команд определяют будущего победителя, как в Лиге чемпионов.

Попытаемся смоделировать систему, которая нам знакома. Без жесткого потолка, но с возможностью контроля соревновательного поля. Должно быть понимание, что каждая команда имеет шансы на титул.

Мы начнем с использованием уже существующих арен и будем постепенно переходить на свои. 2027 год — это оптимистичный вариант, но я не хотел бы выходить за рамки 2028. У нас есть все возможности для этого", — рассказал комиссионер НБА.