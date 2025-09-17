Расселл Уэстбрук об уходе Кевина Дюрэнта из «Тандер»: «Я не был на его уровне, но подошел достаточно близко, чтобы вести организацию за собой»

"После поражения я был взбешен, не мог успокоиться. Было больно от того, что мы упустили такую возможность. Был уверен, что в том же составе мы можем попробовать еще раз.
У нас с Кевином была уникальная ситуация. Он был очень хорош с самого начала. И все время становился лучше. Я не был на его уровне. И до него так и не добрался. Но мой прогресс случился очень быстро, и я подошел достаточно близко, чтобы справляться с лидерской ролью и вести организацию за собой.
После сообщения об уходе я сразу рассмеялся. Не может быть, он не мог перейти в ту команду, они только что нас обыграли", — рассказал Уэстбрук.