Янг — Беверли: «Ты попал в НБА, но и тут есть разные уровни, чего ты добился?»

Защитники обменялись мнениями в соцсетях. Беверли заявил, что Янг «еще ничего не выиграл, чтобы так разговаривать». Лидер «Атланты» ответил ему на своем подкасте, предварительно признав его достижения в защите и попадания в защитные пятерки.

"Ты выпускаешь подкасты каждый день, я готовлюсь к сезону, но записал этот специально для тебя.

У тебя на 6 попаданий в плей-офф больше. Но ты один раз был в финале конференции. Как и я. Это был твой 9-й год в лиге. Я добился этого на 3-й. Тебе было 24, когда ты начал играть в лиге.

Называешь себя победителем? Чего ты добился, где победил? Нигде.

Ты попал в НБА, это достижение. Но и тут есть свои уровни.

И даже не будем упоминать твое празднование победы в плей-ин. Побеждаешь дома и делаешь вид, что взял титул", — посмеялся Янг.