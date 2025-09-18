Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Всегда защищаю тех, кого обвиняют медиа, правительство и люди во власти»

"Если вы обратите внимание на мои сообщения за все года, я всегда защищаю людей, знакомых и нет, которые столкнулись с обвинениями со стороны медиа, правительства и людей во власти.
Во главе «Мэверикс» всегда защищал игроков, которые подвергались несправедливым атакам.
В этом деле Пабло Торре не предоставил ничего убедительного. Куча «если дело обстоит так, это, скорее всего, значит следующее». Отличное расследование. Ничего личного", — заявил Кьюбан.
Пабло Торре провел частное расследование возможных махинаций со стороны одного из самых богатых людей мира и владельца «Клипперс» Стива Балмера.