Джеймс Харден поздравил Сату Сабалли и Кали Коппер с победой над «Нью-Йорком»

Харден присутствовал на домашнем матче «Меркури», в котором команда из Аризоны обыграла «Либерти» (79:73) и обеспечила себе выход в полуфинал.

После игры суперзвезда «Клипперс» обнялся с Сату Сабалли и Кали Коппер, попозировав для фото.

Все три игрока в этот момент были обуты в девятую модель именных кроссовок Хардена от adidas.