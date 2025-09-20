Ричмонд
Уилли Грин: «Если у Зайона получится на постоянной основе показывать свою уникальность, то для него нет предела»

«Мы все едины в нашем видении и в том, на что, как мы верим, способен Зайон. Проблесками он показывал нам свою уникальность. Теперь же дело за тем, чтобы делать это на постоянной основе. Если у него это получится, то для него нет предела. И для нашей команды тоже», — сказал Грин.

За 6 лет карьеры 25-летний форвард провел лишь один сезон, в котором он сыграл не менее 70 матчей.

Хотя «Пеликанс» дважды выходили в плей-офф с Уильямсоном в составе, он еще не сыграл ни одной игры в плей-офф из-за травм, которые удерживали его на скамейке запасных.