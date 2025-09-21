Ричмонд
Стефен Карри и Роджер Федерер дали старт теннисному матчу Кубка Лэйвера

Кубок Лэйвера-2025 проходит в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр», которая долгое время была домашней для «Уорриорс».

Источник: Спортс"

Стефен Карри вместе с Роджером Федерером вышли на корт и дали старт матчу между Карлосом Алькарасом и Тэйлором Фрицем.

По итогам игры Фриц одержал победу (6:3, 6:2).

