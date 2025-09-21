Софи Каннингем о выходе «Индианы» в полуфинал: «Лига просто в ярости, ведь нас здесь вообще не должно было быть»

Я так нервничала, хотя я обычно не тревожусь, но я была настолько взволнована, что не могла усидеть на месте. У меня было такое чувство, будто я сама играла, потому что я очень сильно потела. Это была настоящая игра, жесткая. Постоянная борьба, много великолепных, просто великолепных розыгрышей. Но где-то глубоко в душе я знала, что мы победим", — сказала Каннингем.