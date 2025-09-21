Сезон в «Лейкерс» был последним в карьере Энтони. На тот момент 37-летний форвард принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, 4,2 подбора 1 передачу при 44,1% попаданий с игры и 37,5% из-за дуги за 26 минут на паркете.
Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с “Лейкерс”
«Если честно, моим лучшим сезоном из всех был сезон с “Лейкерс”. Если вы посмотрите на цифры, эффективность и процент попаданий с игры… Сейчас мы в игре чисел и аналитики, так что если смотреть через призму аналитики, то год в “Лейкерс” был одним из моих лучших за 19 сезонов», — заявил член Зала славы.