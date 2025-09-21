Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с “Лейкерс”

«Если честно, моим лучшим сезоном из всех был сезон с “Лейкерс”. Если вы посмотрите на цифры, эффективность и процент попаданий с игры… Сейчас мы в игре чисел и аналитики, так что если смотреть через призму аналитики, то год в “Лейкерс” был одним из моих лучших за 19 сезонов», — заявил член Зала славы.