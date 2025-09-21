Ричмонд
Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен

«Если вы хотите, чтобы я включил туда себя, а я обычно себя туда не ставлю, то я буду разыгрывающим. На позицию атакующего защитника я бы, наверное, поставил Майкла Джордана. “Тройка” — Кобе Брайант. В качестве тяжелого форварда я бы поставил Шона Кемпа, и на позиции центрового всегда должен быть Уилт Чемберлен.

Источник: Спортс"

Я считаю, что Уилт Чемберлен был величайшим центровым за всю историю игры. Все восхваляют его рекорды, вы видите, как все пытаются побить его рекорды, но ему не отдают должное, потому что говорят, что он играл в 60-х, но это не имеет значения. В какой-то момент жизни ему было 17−18 лет, и он уже мог здорово играть. Так что это была бы моя пятерка", — заключил Пэйтон.

