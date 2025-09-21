Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен

Я считаю, что Уилт Чемберлен был величайшим центровым за всю историю игры. Все восхваляют его рекорды, вы видите, как все пытаются побить его рекорды, но ему не отдают должное, потому что говорят, что он играл в 60-х, но это не имеет значения. В какой-то момент жизни ему было 17−18 лет, и он уже мог здорово играть. Так что это была бы моя пятерка", — заключил Пэйтон.
