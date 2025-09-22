Зак Рэндольф: «Большие» вымирают"

«Мне кажется, что “больших” делают вымирающим видом. Сейчас твои “большие” — это парни ростом 201−203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд выходят пять игроков по 203 см, понимаешь, самый высокий парень на площадке — 206 см, а тот, кто ведет атаку — 198−200 см. Так что я думаю, это теперь называется гибридом. Я считаю, что сейчас игра действительно без позиций.