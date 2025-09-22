Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зак Рэндольф: «Большие» вымирают"

«Мне кажется, что “больших” делают вымирающим видом. Сейчас твои “большие” — это парни ростом 201−203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд выходят пять игроков по 203 см, понимаешь, самый высокий парень на площадке — 206 см, а тот, кто ведет атаку — 198−200 см.

Источник: Спортс"

«Мне кажется, что “больших” делают вымирающим видом. Сейчас твои “большие” — это парни ростом 201−203 см. Я называю их гибридами. У некоторых команд выходят пять игроков по 203 см, понимаешь, самый высокий парень на площадке — 206 см, а тот, кто ведет атаку — 198−200 см. Так что я думаю, это теперь называется гибридом. Я считаю, что сейчас игра действительно без позиций.

Как ты и сказал, «большие» вымирают. Ты должен уметь бросать мяч. Ты должен уметь защищаться. Понимаешь, о чем я? Ты должен уметь защищаться против первого, второго, третьего, четвертого номера", — сказал 206-сантиметровый Рэндольф.