Василие Мицич — самый высокооплачиваемый игрок «Хапоэля Тель-Авив»

По данным Israel Hayom, в новом сезоне самым высокооплачиваемым игроком израильской команды будет Василие Мицич с зарплатой 6 млн долларов. На втором месте — Элайджа Брайант с 2,8 млн.

Источник: Спортс"

Зарплаты игроков «Хапоэль Тель-Авив»:

Василие Мицич — 6 млн долларов, Элайджа Брайант — 2,8 млн, Дан Отуру — 2,2 млн долларов, Джонатан Мотли — 1,5 млн долларов, Антонио Блейкни — 1,4 млн долларов, Ям Мадар — 1,2 млн долларов, Бруно Кабокло — 1,2 млн долларов, Крис Джонс — 1,1 млн долларов, Коллин Малкольм — 1,1 млн долларов, Тай Одиасе — 750 000, Иш Уэйнрайт — 750 000, Тайлер Эннис — 700 000, Томер Гинат — 500 000, Бар Тимор — 400 000, Гай Палатин — 350 000, Йифтах Зив — 300 000, Итай Сегев — 300 000, Борислав Младенов — 150 000, Оз Блейзер — 130 000, Сэнди Коэн — 120 000.