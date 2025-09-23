Никола Йокич признан лучшим игроком НБА и главным претендентом на звание MVP, согласно опросу ESPN

Сербский центровой набрал семь голосов в опросе на звание MVP, а на втором месте оказался Шэй Гилджес-Александер из «Оклахомы» с пятью голосами. Лука Дончич («Лейкерс») набрал четыре, а Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Энтони Эдвардс («Миннесота») получили по одному голосу.